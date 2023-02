Turchia, nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 nel sud est del paese. Superate le 50mila vittime (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato alle 12.04 (le 10.04 in Italia) a Malatya, una delle province nel sud est della Turchia già duramente colpite dal sisma del 6 febbraio. L’epicentro è stato individuato a Yesilyurt, uno dei distretti della città del sud est anatolico, come comunica l’Agenzia turca per i disastri e le emergenze Afad citata dall’agenzia Anadolu. La tv di Stato turca Trt ha trasmesso un video in cui si vedono gli abitanti di uno dei quartieri della città uscire dagli edifici e correre in strada in preda al panico. Sono ormai più di 50mila i morti a causa del terremoto che il 6 febbraio scorso ha colpito la Turchia e la Siria. Solo in Turchia hanno perso la vita 44.374 persone. Secondo la Ong Osservatorio siriano sui diritti umani, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Undi5.6 è stato registrato alle 12.04 (le 10.04 in Italia) a Malatya, una delle province nel sud est dellagià duramente colpite dal sisma del 6 febbraio. L’epicentro è stato individuato a Yesilyurt, uno dei distretti della città del sud est anatolico, come comunica l’Agenzia turca per i disastri e le emergenze Afad citata dall’agenzia Anadolu. La tv di Stato turca Trt ha trasmesso un video in cui si vedono gli abitanti di uno dei quartieri della città uscire dagli edifici e correre in strada in preda al panico. Sono ormai più dii morti a causa delche il 6 febbraio scorso ha colpito lae la Siria. Solo inhanno perso la vita 44.374 persone. Secondo la Ong Osservatorio siriano sui diritti umani, le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : ULTIM'ORA: CROLLATO UN PONTE per effetto di una nuova scossa ad #Hatay Il sindaco dice che in alcuni distretti ci s… - RaffaeleFitto : Non c'è tregua per le popolazioni di #Turchia e #Siria. La nuova violenta scossa di #Terremoto ha fatto crollare al… - fanpage : ?? ULTIM'ORA - Nuova forte scossa di magnitudo 6.3 in Turchia #terremoto - Rolfi39 : RT @RaiNews: Nuova scossa di #terremoto in Turchia con epicentro nel distretto di Obruk Bor, nel centro-sud del Paese. Sono più di 50mila i… - CyberDFIR : RT @FBussoletti: #cybercrime, nuova campagna #SnakeKeylogger dalla #Turchia. L’allegato “854F1E97-5DBB-4A87-A566-33D9012B05E2” dell’email “… -