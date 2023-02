Turchia, Besiktas-Antalyaspor interrotta per il lancio di peluche per i bambini sfollati (Di lunedì 27 febbraio 2023) lancio di peluche in campo durante la partita Besiktas-Antalyaspor, in Turchia la partita si ferma per qualche minuto lancio di peluche in campo durante la partita Besiktas-Antalyaspor, in Turchia la partita è stata interrotta al 4?. I tifosi hanno fatto questo gesto per i bambini sfollati dopo il terremoto che ha colpito le popolazioni della Turchia e della Siria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023)diin campo durante la partita, inla partita si ferma per qualche minutodiin campo durante la partita, inla partita è stataal 4?. I tifosi hanno fatto questo gesto per idopo il terremoto che ha colpito le popolazioni dellae della Siria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : I tifosi lanciano sul terreno di gioco tantissimi peluche come regalo per i bambini sfollati dopo il terremoto che… - MarianoGiustino : Straordinario! Guardate che bello!Guardate che cuore, i tifosi del #Besiktas in #Turchia.Hanno lanciato in campo gi… - MarianoGiustino : Anche i tifosi del #Besiktas chiedono le dimissioni del governo Il leader d'estrema destra ultranazionalista Bahçel… - CalcioNews24 : Partita interrotta in Turchia per il lancio di peluche per i bambini sfollati dopo il terremoto ?? - cieffeppi : RT @MarianoGiustino: Straordinario! Guardate che bello!Guardate che cuore, i tifosi del #Besiktas in #Turchia.Hanno lanciato in campo gioca… -