Truffa Ue, indagata l'europarlamentare leghista Zambelli (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Procura europea (Eppo) di Milano con la Guardia di Finanza di Brescia ha eseguito un sequestro di oltre 170mila euro nei confronti della eurodeputata bresciana della Lega, Stefania Zambelli, e nei confronti di quattro dei suoi assistenti, nell'ambito di un'indagine su possibili frodi in materia di indennità parlamentari. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di oltre 170mila euro nei confronti della eurodeputata della Lega, Stefania Zambelli L'indagine, secondo quanto si è appreso, riguarda un sospetto di frode ai danni del Parlamento Ue in merito alle retribuzione di quattro assistenti parlamentari assunti in Italia dalla Zambelli, ma che non avrebbero svolto le attività connesse alla funzione per la quale erano stati assunti, o le hanno svolte solo parzialmente, documentando falsamente la loro attività al Parlamento ...

