Trovato in un frigo il corpo di Abby Choi, 28 anni: arrestati l'ex marito e i suoi genitori (Di lunedì 27 febbraio 2023) Era apparsa, lo scorso 15 febbraio, sulla prestigiosa rivista di moda L'Officiel, e soltanto una settimana dopo è arrivata la denuncia di scomparsa. Stiamo parlando di Abby Choi, 28enne modella e influencer di Hong Kong, di cui arrivano notizie drammatiche: la ragazza è stata brutalmente uccisa e smembrata, e alcune parti del suo corpo sono state ritrovate in un frigorifero nel villaggio di Lung Mei Tsuen. A dare la notizia è stato il Guardian, secondo cui la polizia di Hong Kong starebbe indagando sulla tragica morte della modella, e avrebbe già arrestato quattro persone. In manette sono finiti, infatti, il padre, la madre e il fratello dell'ex marito di Abby Choi. Quest'ultimo è stato arrestato successivamente, dopo diversi giorni in cui sembrava ...

