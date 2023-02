Trovato in Corso Arnaldo Lucci, 35 enne arrestato per evasione (Di lunedì 27 febbraio 2023) Trovato in Corso Arnaldo Lucci, 35 enne di Caivano arrestato per evasione. Era agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio Trovato in Corso Arnaldo Lucci, 35enne finito nei guai. Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Corso Arnaldo Lucci hanno notato due uomini confabulare tra loro e, alla loro vista, allontanarsi. I poliziotti li hanno raggiunti e controllati accertando che uno di essi, identificato per un 35enne di Caivano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla misura degli arresti ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023)in, 35di Caivanoper. Era agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonioin, 35finito nei guai. Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare inhanno notato due uomini confabulare tra loro e, alla loro vista, allontanarsi. I poliziotti li hanno raggiunti e controllati accertando che uno di essi, identificato per un 35di Caivano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla misura degli arresti ...

