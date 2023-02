Trovata la testa della modella Abby Choi, fatta a pezzi dall’ex: era in una pentola (Di lunedì 27 febbraio 2023) Abby Choi, la modella-influencer cinese di 28 anni, dal patrimonio milionario, è stata uccisa e fatta a pezzi dal suo ex compagno, aiutato dal padre, dalla madre e dal fratello. È stata fatta a pezzi con una sega elettrica e un tritacarne, ma gli investigatori non riuscivano a trovare la testa. Dopo giorni di ricerche, è stata rinvenuta in una pentola da cucina. Le gambe, dentro al frigorifero. Altre parti del corpo erano state nascoste. La terribile vicenda è stata riportata dal South China Morning Post. Un omicidio che vede coinvolta l’intera famiglia dell’ex marito della modella Abby Choi, Alex Kwong. Il movente non è ancora noto, né il motivo di tanta ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023), la mo-influencer cinese di 28 anni, dal patrimonio milionario, è stata uccisa edal suo ex compagno, aiutato dal padre, dalla madre e dal fratello. È statacon una sega elettrica e un tritacarne, ma gli investigatori non riuscivano a trovare la. Dopo giorni di ricerche, è stata rinvenuta in unada cucina. Le gambe, dentro al frigorifero. Altre parti del corpo erano state nascoste. La terribile vicenda è stata riportata dal South China Morning Post. Un omicidio che vede coinvolta l’intera famiglia dell’ex maritomo, Alex Kwong. Il movente non è ancora noto, né il motivo di tanta ...

