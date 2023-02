(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il grande ciclismo inizia a fare capolino anche in Italia. Mercoledì 1 marzo sarà il giorno del, che festeggia la sessantesima edizione, la prima organizzata da Extragiro. Una gara che negli ultimi anni si è caratterizzata per la sua adattabilità a uomini di core di un giorno, non disdegnata però anche dagli scalatori. Il percorso, svelato lo scorso 31 gennaio, è rimasto quello iconico, con partenza ed arrivo a. I muri di Bezzo (3,1 km al 6,2% e Vendone (1,8 km al 5,5%) per iniziare, poi le salite di Cima Paravenna (6,8 km al 5,7% e di Testico (7,2 km al 4,5%) inframezzate dal dentello di Capo Mele (1400 metri al 5%) saranno le difficoltà dei primi 122 chilometri di corsa. Si entra poi nel circuito finale, con il Colla Micheri (2 chilometri all’8,2%) e di nuovo Capo Mele da scalare quattro volte. Al momento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ammattipyoraily : ??? 27/2 - 5/3 (=2.1/1.1) 28/2 | Le Samyn ???? | 1.1 1/3 | Trofeo Laigueglia ???? | 1. Pro… - meteolaigueglia : #eurosportciclismo perché non parlate mai del Trofeo Laigueglia? - lecodisavona : Presentata l’edizione numero 60 del Trofeo Laigueglia - SpazioCiclismo : Cominciamo a scoprire gli iscritti al #TrofeoLaigueglia, che mercoledì 1 marzo aprirà la stagione professionistica… - CCIAARIVLIG : RT @il_Laigueglia: ???? Il profilo altimetrico del Trofeo Laigueglia non lascia dubbi. Sarà la salita di Colla Micheri - ripetuta 4 volte – a… -

L'Ards Comhaltas è un'associazione no profit fondata nel 1976 per promuovere l'amore per […] Navigazione articoli, cambia la viabilitàMercoledì 01 marzo 2023, in occasione del 60°, si potranno verificare disagi alla circolazione. La partenza daè prevista per le ore 11,00 e l'arrivo aper le 16.15 - 16.30 circa. La sospensione della ...

Ciclismo, conto alla rovescia per la sessantesima edizione del Trofeo Laigueglia Il Secolo XIX

Trofeo Laigueglia 2023: programma, orari, tv, streaming, chi parteciperà OA Sport

TROFEO LAIGUEGLIA. UNA PEDALATA ECOLOGICA CON I CAMPIONI ASPETTANDO I PROF TUTTOBICIWEB.it

Startlist Trofeo Laigueglia 2023, scopri l'elenco dei partecipanti SpazioCiclismo

ACCPI. ALLA VIGILIA DEL TROFEO LAIGUEGLIA IL PRIMO CONSIGLIO DIRETTIVO 2023 TUTTOBICIWEB.it

A quattro settimane dal debutto stagionale, avvenuto lo scorso 29 gennaio in Francia, nel Gp La Marseillaise per professionisti, il Team Beltrami TSA-Tre Colli si appresta a disputare la prima gara it ...È ormai partito il conto alla rovescia per la 60esima edizione del Trofeo Laigueglia, la classica inaugurale della stagione ciclistica italiana nel calendario professionistico internazionale. Mercoled ...