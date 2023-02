Tris della Fiorentina a Verona: Biraghi segna da metà campo! (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Fiorentina si prende una vittoria che mancava dal 7 gennaio col Sassuolo. Il Verona s'inchina al grande primo tempo dei viola che passano al 12' con l'ex Barak che non esulta e poi raddoppiano con ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Lasi prende una vittoria che mancava dal 7 gennaio col Sassuolo. Ils'inchina al grande primo tempo dei viola che passano al 12' con l'ex Barak che non esulta e poi raddoppiano con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Tris della Fiorentina a Verona: Biraghi segna da metà campo!: Tris della Fiorentina a Verona: Biraghi segna da metà… - MorfiBen : @Miss75752 Eh ..un bel tris, poi l'ordine non importa ma ..se arrivi alle labbra della Miss sei già a buon punto co… - ilnapolionline : SERIE B FEMMINILE - Vittoria di misura della Lazio. Tris del Napoli e sale il Cittadella - - Rosy87234986 : @ColuiDi ...per un tris doc manca una foto della Fornero, con Monti in soccorso con fazzolettino per lacrimuccia???????? - TuttoSalerno : Accadde Oggi - Tris della Salernitana di Breda alla Spal nel segno di Fabinho -