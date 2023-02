Trevisani | «Inter da gare secche | le motivazioni arrivano automaticamente»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 febbraio 2023)ritiene l’una squadra da. Manca la continuità di rendimento in campionato ed è, a detta sua, un problema di personalità e leadership PROBLEMI ? Le parole di Riccardoin collegamento su Sport Mediaset: «Problema di personalità? Di alcuni giocatori sì, ma c’è un clima che non funziona, l’è una grande squadra da partita secca dove può battere chiunque, lo ha dimostrato sia in Italia che in Europa. Nellec’è, ma lì le. Manca la continuità nel percorso in campionato e qui deve essere Inzaghi a dare una scossa. Un altro problema è che l’non cambia mai. Bisogna trovare delle soluzioni ...