Trevisani: «Inter, clima non buono. E lo spogliatoio dipende dall’allenatore» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Trevisani fa capire come non sia proprio convinto dalle scelte di Inzaghi a livello di gestione dell’Inter. In studio a Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista indica le varie situazioni concitate del recente periodo. NON BENISSIMO – Riccardo Trevisani vede crepe nell’Inter: «Il clima non è buono, a prescindere dalle parole di Lautaro Martinez. Abbiamo visto Romelu Lukaku e Nicolò Barella a Genova, Edin Dzeko e André Onana col Porto, Lautaro Martinez adesso. Ma tenere lo spogliatoio e far sì che il gruppo sia buono dipende assolutamente dall’allenatore. Dalla panchina si percepisce un su e giù, vedi coi cambi degli ammoniti: la tensione alta in un gruppo la dà l’allenatore». Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023)fa capire come non sia proprio convinto dalle scelte di Inzaghi a livello di gestione dell’. In studio a Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista indica le varie situazioni concitate del recente periodo. NON BENISSIMO – Riccardovede crepe nell’: «Ilnon è, a prescindere dalle parole di Lautaro Martinez. Abbiamo visto Romelu Lukaku e Nicolò Barella a Genova, Edin Dzeko e André Onana col Porto, Lautaro Martinez adesso. Ma tenere loe far sì che il gruppo siaassolutamente. Dalla panchina si percepisce un su e giù, vedi coi cambi degli ammoniti: la tensione alta in un gruppo la dà l’allenatore».-News - Ultime ...

