Tragedia spunto per fare propaganda | il caso del medico attivista politico

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Una, quella della strage di migranti lungo le coste crotonesi, ma c'è chi comunque cerca di utilizzarla per portare avanti messaggi a favore dei propri ideali, come Orlando Amedeo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EffePi71 : Un fugace sprazzo di umanità porta la commozione al seguito della tragedia, presto passerà e torneremo alla cinica… -

...una vecchia venue abbandonata dove un'altra punk band aveva tenuto un concerto finito in... e che per assurdo loavrebbe funzionato più corto e asciutto o direttamente gonfiato a ...Sebbene Mordecai interpreti la parte buona nella, in realtà anche lui è un "drago". Il testo ce lo ha celato per tutto il libro, ma alla fine ce lo svela. Quasi sempre nelle guerre i draghi ...

Strage a Crotone, è scontro sul decreto Ong. E Mattarella invoca l'Ue Il Dubbio

Strage di migranti, Mattarella interpella l’Europa. Vertice in prefettura a Crotone lanuovapadania.it

Gli ecologisti: «Si passeggia su una tragedia» Bresciaoggi

Tragico naufragio, De Luca: "Sui migranti il governo Meloni continua a fare scelte disumane" MessinaToday

Il disagio giovanile e quelle domande rivolte agli adulti IL GIORNO

La cronaca offre sempre lo spunto giusto: la presentazione di un libro ... Storytelling La scomparsa di Cassano e la tragedia di Leogrande, così ravvicinate, ci hanno lasciato un vuoto. E il ...Assalto di visitatori a Fieramilano city. Nel 2023 previsti ricavi su del 30%. Tra le destinazioni preferite l'Italia torna al top, cresce la Scandinavia. E spunta anche la Sierra Leone ...