Tragedia migranti | la strategia del governo non cambia | fermare le partenze

Si consuma all'alba, al confine tra le province di Crotone e Catanzaro, la Tragedia di migranti più grave mai accaduta nei mari calabresi. Davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, nel crotonese, un barcone vecchio e malandato che trasporta circa 180 persone tra uomini, donne e bambini, complice il mare forza sette, urta una secca e si sbriciola. Il bilancio è tremendo. I soccorritori recuperano 59 cadaveri, 30 uomini di cui 9 minori; e 29 donne, fra le quali 5 bimbe. Erano quelli sistemati al centro e a poppa che, non sapendo nuotare, non hanno avuto scampo. All'appello mancano ancora almeno due decine di dispersi. Le forti correnti marine portano i corpi anche a diversi chilometri di distanza verso sud, a Le Castella di Isola Capo Rizzuto fino a Botricello, nel Catanzarese. I superstiti sono 81, tutti adulti: 50 vengono portati al Centro di ...

