Traffico Roma del 27-02-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltoin coda sulla carreggiata interna del raccordo tra via Nomentana è l’uscita per la A24 segnalato anche un incidente code persulla carreggiata esterna tra Pontina e Laurentina intenso ilsul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e il raccordo in uscita dacon la tangenziale est tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficato anche il tratto tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni trafficata la via Flaminia concludi tra il raccordo via dei Due Ponti in direzione del centro alle 20:45 di questa sera all’Olimpico Lazio Sampdoria consuete modifiche alla viabilità nell’area circostante lo sta di prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su ...