Traffico Roma del 27-02-2023 ore 19:00 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto intenso il Traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta è l’uscita per la A24 code anche carreggiata esterna tra Laurentina e Romanina Traffico in coda sulla tangenziale est tra via Tiburtina e via Nomentana verso lo stadio Olimpico ed ancora tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni intenso il Traffico sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia alle 20:45 di questa sera all’Olimpico Lazio Sampdoria consumate modifiche alla viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.luceverde.it bene da Patrizia ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta è l’uscita per la A24 code anche carreggiata esterna tra Laurentina eninain coda sulla tangenziale est tra via Tiburtina e via Nomentana verso lo stadio Olimpico ed ancora tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni intenso ilsulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia alle 20:45 di questa sera all’Olimpico Lazio Sampdoria consumate modifiche alla viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - MeniconiRobert1 : @gualtierieurope @ellyesse Pensa a ripulire Roma, a snellire il traffico… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Circonvallazione Ostiense ?????? traffico rallentato altezza Via Gaetano Casati #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via Milano ?????? traffico rallentato altezza Via Nazionale #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via Trionfale ?????? traffico rallentato altezza Via della Camilluccia #Luceverde #Lazio -