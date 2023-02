Traffico Roma del 27-02-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

regolare sulla Grande Raccordo Anulare sull'intero percorso Urbano della A24 a Dragona è chiusa per incidente Viale deignoli all'altezza di via alle Normanna la polizia locale segnala poi incidenti con le possibili rallentamenti in via di Selva Candida in prossimità di via Basaluzzo in via Al Quarto Miglio all'altezza di via Laurenzana e all'appio latino sulla circonvallazione Appia a Borghesiana si rallenta per lavoro in via Casilina all'altezza di via Prataporci direzione fuori