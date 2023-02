Traffico Roma del 27-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione disagi sul grande raccordo anulare un incidente provocato in carreggiata interna tra via Prenestina e via Tuscolana si rallenta sulle percorso Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro code per incidente sulla via Pontina all’altezza di Pomezia versotrafficata via della Pineta Sacchetti da via del Forte Braschi a via del Forte Boccea verso via di Boccea idee tagli sul sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità