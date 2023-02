Traffico Roma del 27-02-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione disagi sulla via Salaria a causa di un incidente avvenuto poco prima dell’ingresso autostradale di Settebagni si sono formate code a partire da Monterotondo Scalo Code in direzione opposta dall’uscita di Settebagniintenso poi sul grande raccordo anulare con in carreggiata interna tra l’uscita Settebagni via Tiburtina e a seguire tra Casilina e Appia in esterna si rallenta trans via Cassia bis tra laFiumicino e via Laurentina è ancora tra Prenestina e l’uscita per laL’Aquila code sulla percorso Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale verso il centro in tangenziale rallentamenti tra via Salaria code sullaFiumicino tra via della Magliana via del Cappellaccio direzione Eur i dettagli sulla sito.luceverde.it ...