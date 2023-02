Traffico Roma del 27-02-2023 ore 07:30 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione a Roma Nord rallentamenti sono segnalati sulla via Flaminia del raccordo a via dei due punti e sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe trafficata anche la Cassia tra la Storta la Giustiniana direzione centro code sulla Roma Fiumicino a via della Magliana via del Cappellaccio direzione Eur Traffico incolonnato sull’intero percorso Urbano della A24 dal raccordo la tangenziale verso il centro in tangenziale si rallenta della via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sul grande raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra Casilina e a Pia in esterna si rallenta tra Prenestina e il bivio della Roma L’Aquila Traffico rallentato poi sulla via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord rallentamenti sono segnalati sulla via Flaminia del raccordo a via dei due punti e sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe trafficata anche la Cassia tra la Storta la Giustiniana direzione centro code sullaFiumicino a via della Magliana via del Cappellaccio direzione Eurincolonnato sull’intero percorso Urbano della A24 dal raccordo la tangenziale verso il centro in tangenziale si rallenta della via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sul grande raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra Casilina e a Pia in esterna si rallenta tra Prenestina e il bivio dellaL’Aquilarallentato poi sulla via Pontina tra Castelno e Castel di Decima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - Blasf10 : RT @RaffaAngela: Roma: strada Nomentana chiusa e traffico in tilt dal 9 gennaio perché devono potare gli alberi (ma li staranno cesellando,… - lasvoltait : RT @cristinastag: E finalmente la parola #ecologista entra nell’alfabeto del @pdnetwork dalla porta principale Il discorso di inizio cam… - VAIstradeanas : 07:20 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - Nasca64 : RT @RaffaAngela: Roma: strada Nomentana chiusa e traffico in tilt dal 9 gennaio perché devono potare gli alberi (ma li staranno cesellando,… -