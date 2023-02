Traffico di banconote false | sgominata banda a Napoli | 19 arresti

(Di lunedì 27 febbraio 2023) L’organizzazione criminale, operante nel quartiere Vasto di, era dedita all’acquisto e alla successiva vendita di, anche all’estero. Il gip presso il tribunale di– su richiesta della locale procura, sezione criminalità economica – ha emesso misure cautelari nei confronti di ventiquattro persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per

...di giocattoli o (in modo abbastanza inquietante) diventare capostazione e controllare il... considerando chee monete vanno "maneggiate" per ottenere il giusto resto al momento di ...... i Cash Dog, per contrastare ilillegale di valuta. L'inchiostro e la cellulosa dellehanno un loro odore specifico ed è quello che i cani sono addestrati a trovare. L'Italia ha da ...

Traffico di banconote false, 19 arresti. Catturato pure latitante di ... ilmediano.com

San Marzano sul Sarno, traffico di banconote false: deferito 28enne ... anteprima24.it

Roma, traffico di droga, 5 arresti ed oltre 40Kg. di droga sequestrata AGR online

Boss della ‘ndrangheta minacciò le guardie a Saluzzo: “Una chiamata fuori e scompari” Cuneodice.it

Traffico di banconote false nel dark web tra l’Italia e l’estero, otto indagati Corriere del Mezzogiorno

Le razze usate sono principalmente pastori tedeschi e labrador retriever addestrati a trovare il denaro contante per contrastare il traffico illegale di valuta ...Gli abitanti di un quartiere zurighese, turbati per anni dal baccano di chi produce denaro, dormono ora sonni più tranquilli ...