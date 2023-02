Trabzonspor, Italia e Portogallo sul suo attaccante (Di lunedì 27 febbraio 2023) Anastasios Bakasetas, attaccante greco classe 1993 di proprietà del Trabzonspor, avente il contratto in scadenza nel 2024, secondo indiscrezioni... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Anastasios Bakasetas,greco classe 1993 di proprietà del, avente il contratto in scadenza nel 2024, secondo indiscrezioni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Trabzonspor, Italia e Portogallo sul suo attaccante: Anastasios Bakasetas, attaccante greco classe 1993 di propriet… - FCBasel_Italia : @lunastark81 @interismo1709 Ottimo campionato fino all'infortunio (ottobre), spesso decisivo e migliore in campo. A… - FCBasel_Italia : Gli #highlight della vittoria di giovedì contro il #Trabzonspor che ci ha dato il passaggio agli ottavi di finale d… - FCBasel_Italia : Complinenti sinceri ai tifosi del #Trabzonspor e turchi in generale:1º per avere superare le rivalità ed unirsi nel… - Oguzcan_1907 : @FCBasel_Italia Sì, è vero, ma i tifosi del Trabzonspor sostengono che il campionato vinto dal Fenerbahçe al termin… -