"Tra Guzzanti e Berlusconi...": indiscrezioni clamorose su Lucia Annunziata (Di lunedì 27 febbraio 2023) Luigi Mascheroni su Il Giornale ha fatto un ritratto tutt'altro che “gentile” di Lucia Annunziata. Non solo ha ripercorso tutta la sua carriera, ma ne ha anche descritto il carattere: “Dicono che faccia sempre quello che dice lei. Autoritaria, incomprensibile, intrattabile, incazzosa. Quando stava per prendersi la striscia di informazione fra il Tg1 e il prime time poi andò male - risuonò stentoreo nei corridoi Rai: ‘Je spacco er c*** a Lilli!'”. La Annunziata è stata la seconda donna presidente della Rai, dopo Letizia Moratti: “In sella al Cavallo di viale Mazzini Lucia, l'amazzone - ‘Femmina alfa' che si veste e pensa da uomo - dura il tempo direttamente proporzionale al suo potere decisionale: pochissimo. Lo spazio di una raffica di crudeli parodie di Sabina Guzzanti, che la Presidente non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Luigi Mascheroni su Il Giornale ha fatto un ritratto tutt'altro che “gentile” di. Non solo ha ripercorso tutta la sua carriera, ma ne ha anche descritto il carattere: “Dicono che faccia sempre quello che dice lei. Autoritaria, incomprensibile, intrattabile, incazzosa. Quando stava per prendersi la striscia di informazione fra il Tg1 e il prime time poi andò male - risuonò stentoreo nei corridoi Rai: ‘Je spacco er c*** a Lilli!'”. Laè stata la seconda donna presidente della Rai, dopo Letizia Moratti: “In sella al Cavallo di viale Mazzini, l'amazzone - ‘Femmina alfa' che si veste e pensa da uomo - dura il tempo direttamente proporzionale al suo potere decisionale: pochissimo. Lo spazio di una raffica di crudeli parodie di Sabina, che la Presidente non ...

