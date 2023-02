Totti non sarà ai funerali di Maurizio Costanzo (è in montagna con Noemi): è già stato alla Paideia perché «è di famiglia» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Francesco Totti oggi non sarà presente ai funerali di Maurizio Costanzo, in programma alle 15 nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo. L'ex capitano giallorosso è in... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 27 febbraio 2023) Francescooggi nonpresente aidi, in programma alle 15 nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo. L'ex capitano giallorosso è in...

