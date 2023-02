Tottenham, Stellini su Conte: «Ecco quando tornerà» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Cristian Stellini, vice allenatore di Antonio Conte al Tottenham, dopo il successo contro il Chelsea Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Tottenham per 2-0 contro il Chelsea. PAROLE – «Vogliamo dedicare questa vittoria ai nostri tifosi, è stata una partita fondamentale. Volevamo giocare una grande partita lottando su ogni pallone, vincere ogni duello e siamo felici per il club e anche per Antonio che è ancora a casa. L’arbitro ha avuto bisogno di tempo per rendersi conto della dinamica dei fatti, si è preso quello che serviva e poi ha deciso. Le condizioni di Conte? Abbiamo la sensazione che possa tornare questa settimana, anche se non sappiamo quando». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Cristian, vice allenatore di Antonioal, dopo il successo contro il Chelsea Cristianha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delper 2-0 contro il Chelsea. PAROLE – «Vogliamo dedicare questa vittoria ai nostri tifosi, è stata una partita fondamentale. Volevamo giocare una grande partita lottando su ogni pallone, vincere ogni duello e siamo felici per il club e anche per Antonio che è ancora a casa. L’arbitro ha avuto bisogno di tempo per rendersi conto della dinamica dei fatti, si è preso quello che serviva e poi ha deciso. Le condizioni di? Abbiamo la sensazione che possa tornare questa settimana, anche se non sappiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

