Torna la neve alle porte di Roma e non solo: le spettacolari immagini (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma – La neve continua a regalare uno spettacolo mozzafiatante nel Lazio, a pochi giorni dalla fine dell’inverno. Come si apprende dal portale web Meteo Lazio, i fiocchi hanno imbiancato il centro-sud della regione, coprendo di bianco le province di Rieti e Frosinone, ma anche Monte Livata e Cervara di Roma. A cadere dal cielo, nelle scorse ore, è stata anche la pioggia che ha colpito in particolare Roma, una boccata d’aria fresca dal problema siccità che sta attanagliando l’Italia e non solo (leggi qui). Nella Capitale in particolare non pioveva da un mese, con il Tevere che è quasi in secca. L’auspicio è che il ciclo dell’acqua torni quello di una volta. Ma questo dipende anche da noi. ?? Stazione Meteo Vallunga di Leonessa ?? Fontenova di Leonessa ?? Fiamignano – Pro-Loco Fiamignano ?? Monte ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 febbraio 2023)– Lacontinua a regalare uno spettacolo mozzafiatante nel Lazio, a pochi giorni dalla fine dell’inverno. Come si apprende dal portale web Meteo Lazio, i fiocchi hanno imbiancato il centro-sud della regione, coprendo di bianco le province di Rieti e Frosinone, ma anche Monte Livata e Cervara di. A cadere dal cielo, nelle scorse ore, è stata anche la pioggia che ha colpito in particolare, una boccata d’aria fresca dal problema siccità che sta attanagliando l’Italia e non(leggi qui). Nella Capitale in particolare non pioveva da un mese, con il Tevere che è quasi in secca. L’auspicio è che il ciclo dell’acqua torni quello di una volta. Ma questo dipende anche da noi. ?? Stazione Meteo Vallunga di Leonessa ?? Fontenova di Leonessa ?? Fiamignano – Pro-Loco Fiamignano ?? Monte ...

