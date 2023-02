Torna il bonus di 60 euro per i trasporti, chi ne ha diritto e come richiederlo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Torna il bonus di 60 euro per i trasporti, ecco a chi spetta e come si richiede. Torna il bonus di 60 euro per pagare l'abbonamento per il trasporto pubblico locale e ferroviario, ma sarà destinato alle... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 febbraio 2023)ildi 60per i, ecco a chi spetta esi richiede.ildi 60per pagare l'abbonamento per il trasporto pubblico locale e ferroviario, ma sarà destinato alle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucapagni : #MilanAtalanta #BollettinoMilan (tre cose buone e un bonus) 1 Difesa ok: quarto clean sheet e non concede occasion… - gionivola : Stamattina ho rinnovato l'abbonamento annuale senza #bonustrasporti e ho sentito che senza il decreto attuativo il… - Qualenergiait : Detrazioni acquisto casa: torna il Bonus Iva al 50% per abitazioni efficienti - Exportiamo : ?? Torna il #BonusPubblicità anche nel 2023 ??? ?? Ecco cosa cambia, chi può richiederlo e come e quando presentare la… -