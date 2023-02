Torino, Ricci verso la convocazione per il derby (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Torino e Juric potrebbero sorridere perché potrebbero ritrovare Ricci, il centrocampista si è allenato in gruppo e punta alla convocazione Il Torino e Juric potrebbero sorridere perché potrebbero ritrovare Ricci, il centrocampista si è allenato in gruppo e punta alla convocazione. I dubbi verranno sciolti in giornata, al più tardi nella mattinata di domani, ma l’ex Empoli sta ritrovando il gruppo dopo l’infortunio. Lo riporta Toronews. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ile Juric potrebbero sorridere perché potrebbero ritrovare, il centrocampista si è allenato in gruppo e punta allaIle Juric potrebbero sorridere perché potrebbero ritrovare, il centrocampista si è allenato in gruppo e punta alla. I dubbi verranno sciolti in giornata, al più tardi nella mattinata di domani, ma l’ex Empoli sta ritrovando il gruppo dopo l’infortunio. Lo riporta Toronews. L'articolo proviene da Calcio News 24.

