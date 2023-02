Torino, Juric: «Siamo pronti, ecco come fermeremo Di Maria» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Ivan Juric, allenatore del Torino, alla vigilia del derby contro la Juventus. Tutti i dettagli Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Torino. PAROLE – «Abbiamo fatto una buona settimana e recuperato qualcuno, alzando il livello di altri. Penso che Siamo pronti. come organici Siamo c’è differenza con la Juventus, ma a volte vince chi è più debole con entusiasmo, voglia e grinta. Vogliamo provarci, anche se con il Di Maria dell’ultimo mese è difficile: è complicato difendere su di lui, speriamo di limitarlo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Ivan, allenatore del, alla vigilia del derby contro la Juventus. Tutti i dettagli Ivanha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-. PAROLE – «Abbiamo fatto una buona settimana e recuperato qualcuno, alzando il livello di altri. Penso cheorganicic’è differenza con la Juventus, ma a volte vince chi è più debole con entusiasmo, voglia e grinta. Vogliamo provarci, anche se con il Didell’ultimo mese è difficile: è complicato difendere su di lui, speriamo di limitarlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

