Torino-Bologna, modalità accrediti stampa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Torino Football Club comunica che le richieste di accredito stampa per i giornalisti inerenti la gara di campionato Torino-Bologna andranno inviate entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 28 febbraio all’indirizzo mail media.accreditation@Torinofc.it secondo le consuete procedure. Ogni testata potrà inviare al massimo n. 3 nominativi per quanto concerne le testate nazionali ed un massimo di n.1 nominativo per quanto riguarda tv locali, radio e siti internet. Il Torino Football Club comunicherà l’esito della richiesta entro 48 ore dalla gara. Si ricorda inoltre che le richieste di accredito per i fotografi sono gestite direttamente dalla Lega Serie A tramite apposita procedura online. Fonte articolo e foto: www.Torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) IlFootball Club comunica che le richieste di accreditoper i giornalisti inerenti la gara di campionatoandranno inviate entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 28 febbraio all’indirizzo mail media.accreditation@fc.it secondo le consuete procedure. Ogni testata potrà inviare al massimo n. 3 nominativi per quanto concerne le testate nazionali ed un massimo di n.1 nominativo per quanto riguarda tv locali, radio e siti internet. IlFootball Club comunicherà l’esito della richiesta entro 48 ore dalla gara. Si ricorda inoltre che le richieste di accredito per i fotografi sono gestite direttamente dalla Lega Serie A tramite apposita procedura online. Fonte articolo e foto: www.fc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La notizia dell’invio delle carte della Procura di Torino alle Procure di Udine, Bergamo, Genova, Bologna, Cagliari… - capuanogio : La Procura di Torino ha mandato ad altre procure gli atti dell’inchiesta #Prisma per verificare l’ipotesi di falso… - ZZiliani : Dunque la Procura di Torino ha spedito gli atti sugli illeciti rapporti della #Juventus coi “club succursali” alle… - maldiniano00 : @NN66089545 @daniimpera @luchino_____ Informati almeno, non li hanno spesi. Ed è per questo che lottano con torino e Bologna - RubertiSimone : @dronelaoc @SandroS1915 Quindi la rosa dell almeria è più forte del barca? Il lipsia più forte del city? Il bologna… -