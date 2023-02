Toque Chefs arriva in Italia | i senior di Domitys Quarto Verde ai fornelli per il concorso di cucina

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergamo., ilculinario che coinvolge i residenti e gli chef diin tutti i Paesi in cui è presente, èto anche in! Mercoledì 22 febbraio è stato il turno di, la soluzione abitativa innovativa per la silver age di via Pinamonte da Brembate 5, Bergamo. Un’iniziativa promossa dain partnership con Sogeres – Sodexo, per promuovere i talenti culinari, labuona e di stagione, con prodotti freschi, e per rafforzare il legame tra i responsabili delle residenze e i residenti. La prima fase si è svolta nell’autunno 2022: ogni struttura partecipante ha dovuto inviare una domanda di candidatura a nome di una coppia chef-residente. La ...