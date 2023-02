Top Gun: Maverick, Tom Cruise: "Durante la reunion con Val Kilmer ho pianto" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tom Cruise ha voluto ricordare l'emozionante reunion con Val Kilmer, interprete di Tom Iceman Kazansky, sul set di Top Gun: Maverick: un incontro fraterno che lo ha portato alle lacrime. Uno dei momenti più emozionanti di Top Gun: Maverick, sequel del film cult del 1986, è stata senza ombra di dubbio la reunion tra Tom "Iceman" Kazansky (Val Kilmer) e Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise). Ospite del Jimmy Kimmel Live!, Tom Cruise ha ricordato questo momento per lui molto speciale: "Conosco Val ormai da decenni ed è stato fantastico poter vederlo tornare nei panni di quel personaggio iconico. Si tratta di un attore talmente potente da riuscire a calarsi di nuovo nel ruolo in poco tempo. Sul set lui per me era soltanto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tomha voluto ricordare l'emozionantecon Val, interprete di Tom Iceman Kazansky, sul set di Top Gun:: un incontro fraterno che lo ha portato alle lacrime. Uno dei momenti più emozionanti di Top Gun:, sequel del film cult del 1986, è stata senza ombra di dubbio latra Tom "Iceman" Kazansky (Val) e Pete "" Mitchell (Tom). Ospite del Jimmy Kimmel Live!, Tomha ricordato questo momento per lui molto speciale: "Conosco Val ormai da decenni ed è stato fantastico poter vederlo tornare nei panni di quel personaggio iconico. Si tratta di un attore talmente potente da riuscire a calarsi di nuovo nel ruolo in poco tempo. Sul set lui per me era soltanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CINEMA - Arriva la rassegna 'Oscar 2023' con 'Top Gun: Maverick', 'Babylon' e 'Elvis' in tutti gli UCI - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CINEMA - Arriva la rassegna 'Oscar 2023' con 'Top Gun: Maverick', 'Babylon' e 'Elvis' in tutti gli UCI - susydigennaro : RT @napolimagazine: CINEMA - Arriva la rassegna 'Oscar 2023' con 'Top Gun: Maverick', 'Babylon' e 'Elvis' in tutti gli UCI - napolimagazine : CINEMA - Arriva la rassegna 'Oscar 2023' con 'Top Gun: Maverick', 'Babylon' e 'Elvis' in tutti gli UCI - apetrazzuolo : CINEMA - Arriva la rassegna 'Oscar 2023' con 'Top Gun: Maverick', 'Babylon' e 'Elvis' in tutti gli UCI -