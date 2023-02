Tonfo casalingo per il Porto | due espulsi e sconfitta con il Gil Vicente

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo lain Champions League contro l’Inter, ilperde anche in campionato. Il clubghese infatti ha perso anche nell’ultimo turno di campionato contro il Gil, con il punteggio di 1-2. Ilinizialmente era andato in vantaggio con Taremi al 4?, ma al 26? è arrivato il pareggio di Navarro e al 47? il vantaggio di Murilo Costa. Nel corso del match poi ci sono state dueoni, di Joao Mario al 35? e Uribe al 52?. Unamolto pesante per il, dunque, che ora si ritrova a ben 0tto lunghezze dal Benfica primo. SportFace.

Al Napoli i pareggi non piacciono, sono lontanissimi lo 0 - 0 di Firenze e l'1 - 1col ... Ilmaggiore è stato del Milan: da - 8 dal Napoli prima del Mondiale al - 18 di oggi. Non è ...

tre i punti che separano il Milan dalla compagine allenata da Gian Piero Gasperini: una distanza venuta a crearsi dopo l'ultimo, inaspettato tonfo casalingo dei bergamaschi contro il Lecce. Il ...Al lavoro dopo il Lecce. L'Atalanta quest'anno ha subito degli stop inattesi ma quasi sempre ha trovato il modo di rifarsi ...