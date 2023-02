Tom Cruise è atterrato a Bari: nuovo film italiano in vista? (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'attore è atterrato nella notte all'aeroporto di Bari, dove si presume potrebbe girare un nuovo progetto. Tom Cruise è atterrato all'aeroporto di Bari Palese a bordo del suo jet privato. Al momento non si conosce il motivo della visita della star di Hollywood in Italia, ma si pensa possa trattarsi di un nuovo film. Tom Cruise, che la notte scorsa ha ricevuto il premio alla carriera dei Producers Guild Awards, è attualmente al lavoro su Mission: Impossible 8, in attesa dell'arrivo di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One a luglio nelle sale di tutto il mondo. Se non dovesse trattarsi di un sopralluogo per un progetto completamente nuovo, la star potrebbe trovarsi in Italia per … Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'attore ènella notte all'aeroporto di, dove si presume potrebbe girare unprogetto. Tomall'aeroporto diPalese a bordo del suo jet privato. Al momento non si conosce il motivo della visita della star di Hollywood in Italia, ma si pensa possa trattarsi di un. Tom, che la notte scorsa ha ricevuto il premio alla carriera dei Producers Guild Awards, è attualmente al lavoro su Mission: Impossible 8, in attesa dell'arrivo di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One a luglio nelle sale di tutto il mondo. Se non dovesse trattarsi di un sopralluogo per un progetto completamente, la star potrebbe trovarsi in Italia per …

