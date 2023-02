Tirreno-Adriatico 2023: programma, orari, tv, streaming, chi parteciperà (Di lunedì 27 febbraio 2023) Inizierà lunedì 6 marzo la 58ma edizione della Tirreno-Adriatico, corsa a tappe italiana che proseguirà poi fino a domenica 12 marzo 2023. Nel Bel Paese saranno diversi i corridori che si daranno battaglia nelle sette frazioni per andare a caccia di soddisfazioni e il divertimento sarà assicurato. Si comincerà con una cronometro di 11,5 km, per poi passare a due tappe abbastanza semplici e successivamente a tre frazioni più impegnative. Infine, la settima giornata rappresenterà una grande occasione per i velocisti. Visto il percorso molto variegato, potrebbe esserci spazio per chiunque in questa corsa a tappe. La Tirreno-Adriatico 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport HD e Rai Sport e in diretta streaming su Eurosport.it, Sky Go, NOW, Rai Sport, DAZN, ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Inizierà lunedì 6 marzo la 58ma edizione della, corsa a tappe italiana che proseguirà poi fino a domenica 12 marzo. Nel Bel Paese saranno diversi i corridori che si daranno battaglia nelle sette frazioni per andare a caccia di soddisfazioni e il divertimento sarà assicurato. Si comincerà con una cronometro di 11,5 km, per poi passare a due tappe abbastanza semplici e successivamente a tre frazioni più impegnative. Infine, la settima giornata rappresenterà una grande occasione per i velocisti. Visto il percorso molto variegato, potrebbe esserci spazio per chiunque in questa corsa a tappe. Lasi potrà vedere in diretta tv su Eurosport HD e Rai Sport e in direttasu Eurosport.it, Sky Go, NOW, Rai Sport, DAZN, ...

