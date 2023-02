Tirreno-Adriatico 2023 | il percorso e le tappe ai raggi X Si inizia a crono | Sassoletto ed Osimo cruciali per la classifica

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il ciclismo internazionale è di nuovo pronto a riaccogliere la. La Corsa dei Due Mari, che tante emozioni ha regalato in passato, tornerà protagonista del circuito internazionale da lunedì 6 marzo, in contemporanea con la Parigi-Nizza che comincerà il giorno prima. Ad una settimana dalla partenza di Lido di Camaiore, non si ha ancora la certezza su chi saranno i protagonisti, ma andiamo a vedere insieme quale sarà ilda affrontare in questo gran bell’antipasto di Grande Giro. 6 marzo, 1° tappa – Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (11,5 km,metro) Si comincia con la solitametro completamente pianeggiante sul lungomare di Lido di Camaiore, con il vento che potrebbe condizionare le prestazioni. Protagonisti assoluti gli specialisti. 7 marzo, 2° tappa – ...