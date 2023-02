Tir si ribalta sul ponte alla Vittoria a Firenze (Di lunedì 27 febbraio 2023) I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14:05 sul ponte alla Vittoria a Firenze a seguito del ribaltamento su un fianco di un tir adibito al trasporto di inerti. Da quanto spiegato dagli ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14:05 sula seguito delmento su un fianco di un tir adibito al trasporto di inerti. Da quanto spiegato dagli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Ponte alla Vittoria: tir si ribalta, in bilico sul ponte / FOTO - AnsaToscana : Tir si ribalta sul ponte alla Vittoria a Firenze. Vigili del fuoco: 'Non risultano persone coinvolte' #ANSA - andreastoolbox : Ponte alla Vittoria: tir si ribalta, in bilico sul ponte / FOTO #alla #Ponte #Vittoria: #si #tir ??????? - rep_firenze : Firenze, Tir si ribalta su Ponte alla Vittoria [aggiornamento delle 14:56] - marinelli1957 : Ponte alla Vittoria: tir si ribalta, in bilico sul ponte / FOTO -