Tir caduto dal viadotto della A1 | morto il camionista Poteva essere una strage

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dramma ieri mattina presto tra Calenzano e Barberino in direzione nord. Traffico interrotto per cinque ore. La vittima si chiamava Angelo Gambar, 55 anni, di Nocera Inferiore

Dramma ieri mattina presto tra Calenzano e Barberino in direzione nord. Traffico interrotto per cinque ore. La vittima si chiamava Angelo Gambardella, 55 anni, di Nocera InferiorePoteva essere una strage, perché il camion èsulla strada sottostante che serve per raggiungere la frazione di Legri, nel comune di Calenzano. Sabato notte, invece, un uomo è morto e altre ...

Dramma ieri mattina presto tra Calenzano e Barberino in direzione nord. Traffico interrotto per cinque ore. La vittima si chiamava Angelo Gambardella, 55 anni, di Nocera Inferiore ...