(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ladi: il thriller-horror conFox, appena uscito in homevideo per Midnight Factory, ricorda la situazione del film tratto dal romanzo di Stephen King, ma con più dinamismo, violenza e sangue. Ma anche con troppe situazioni inverosimili. Di femminicidi purtroppo sono piene le cronache e visto quanto propone tristemente la realtà quotidiana, è difficile sorprendersi sull'aberrazione di cui può essere capace un uomo nei confronti di una donna. Ma il piano ideato da un marito per vendicarsi della propria moglie inè veramente di quelli perversi e diabolici. Grazie all'uscita homevideo della Plaion Pictures, è disponibile ora anche in Italia il film uscito negli Stati Uniti nel 2021 diretto dall'esordiente S.K. Dale. Come vedremo in questa ...

... Filmmaker Training' 'Love,+ Robots' 'Only Murders in the Building: One Killer Question' *... Mindy Kaling Stanley Kramer Award : 'Lo show è stato ideato dallo sceneggiatore Steve Brill e dai creatori diJosh Goldsmith e Cathy Yuspa. La serie era ambientato nel presente, in Minnesota, dove il team di hockey Mighty ...

Till Death, la recensione: se Megan Fox finisce nel gioco di Gerald Movieplayer

Megan Fox Machine Gun Kelly si sono lasciati Tradimento Tag24

Piramide di paura: il cult prodotto da Spielberg arriva per la prima volta in bluray! Everyeye Cinema

'Till the End of the Night' alla Berlinale Taxidrivers.it

Le uscite HomeVideo di Febbraio 2023 di Eagle Pictures, Plaion ... MovieTele.it

A voter turnout of over 30 per cent was recorded till 11.30 am in the by-election to West Bengal's Sagardighi assembly constituency in Murshidabad district on Monday, an election official said. The ...Polling for the by-election in the National Assembly constituency NA-193 Rajanpur is underway apparently in a peaceful manner. Voting began at 8am on Sunday and will continue till 5pm without any ...