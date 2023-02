The Umbrella Academy 4: Nick Offerman e Megan Mullally nel cast dell'ultima stagione (Di lunedì 27 febbraio 2023) Continua ad arricchirsi il cast della quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy, a bordo della serie Netflix arriveranno Nick Offerman e Megan Mullally, veterani di Parks and Recreation. La serie Netflix The Umbrella Academy, basata sui fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá, si appresta a concludersi. La quarta stagione sarà infatti l'ultima, ma non si conosce ancora una finestra di lancio. Nel frattempo la produzione è già iniziata e il cast continua ad arricchirsi. Nel frattempo annunciato l'ingresso nel cast di due volti storici della TV, Nick ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 febbraio 2023) Continua ad arricchirsi ila quarta edi The, a bordoa serie Netflix arriveranno, veterani di Parks and Recreation. La serie Netflix The, basata sui fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá, si appresta a concludersi. La quartasarà infatti l', ma non si conosce ancora una finestra di lancio. Nel frattempo la produzione è già iniziata e ilcontinua ad arricchirsi. Nel frattempo annunciato l'ingresso neldi due volti storicia TV,...

