The Night Manager: annunciata la Stagione 2 della serie con Tom Hiddleston (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tom Hiddleston tornerà per una seconda Stagione nei panni di Jonathan Pine per la serie BBC e Amazon. Come riportato da Deadline, pare che Amazon e BBC siano al lavoro sulla Stagione 2 di The Night Manager, la miniserie televisiva in sei parti diretta da Susanne Bier e con protagonista Tom Hiddleston. Con Tom Hiddleston di ritorno nei panni di Jonathan Pine, la seconda Stagione sarà girata nel corso dell'anno tra Londra e il Sud America. Sebbene non abbia ancora ricevuto l'autorizzazione ufficiale da parte di Amazon e della BBC, secondo Deadline riceverà un ordine per altre due stagioni. David Farr, autore dell'originale, tornerà a scrivere la seconda Stagione. Le voci di una seconda ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tomtornerà per una secondanei panni di Jonathan Pine per laBBC e Amazon. Come riportato da Deadline, pare che Amazon e BBC siano al lavoro sulla2 di The, la minitelevisiva in sei parti diretta da Susanne Bier e con protagonista Tom. Con Tomdi ritorno nei panni di Jonathan Pine, la secondasarà girata nel corso dell'anno tra Londra e il Sud America. Sebbene non abbia ancora ricevuto l'autorizzazione ufficiale da parte di Amazon eBBC, secondo Deadline riceverà un ordine per altre due stagioni. David Farr, autore dell'originale, tornerà a scrivere la seconda. Le voci di una seconda ...

