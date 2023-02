The Machine: Mark Hamill affronta la mafia russa nel trailer del nuovo film vietato ai minori (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mark Hamill reciterà al fianco del comico Bert Kreischer in The Machine, film vietato ai minori che vedrà il duo alle prese con la mafia russa. Mark Hamill si prepara al suo primo ruolo cinematografico dal 2018, anno in cui ha interpretato Luke Skywalker nel controverso Episodio VIII di Star Wars, ovvero Gli Ultimi Jedi. L'attore reciterà in The Machine, film vietato ai minori di 17 anni distribuito dalla Sony e basata sulla storia, diventata virale, raccontata dal comico Bert Kreischer. Bert Kreischer raccontò di aver trascorso un semestre all'estero in Russia nel 2016 e, durante il suo periodo di college, di aver incontrato gli esponenti della ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 febbraio 2023)reciterà al fianco del comico Bert Kreischer in Theaiche vedrà il duo alle prese con lasi prepara al suo primo ruolo cinematografico dal 2018, anno in cui ha interpretato Luke Skywalker nel controverso Episodio VIII di Star Wars, ovvero Gli Ultimi Jedi. L'attore reciterà in Theaidi 17 anni distribuito dalla Sony e basata sulla storia, diventata virale, raccontata dal comico Bert Kreischer. Bert Kreischer raccontò di aver trascorso un semestre all'estero in Russia nel 2016 e, durante il suo periodo di college, di aver incontrato gli esponenti della ...

