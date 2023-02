The Last of Us | Storm Reid contro gli omofobi | Rivedete le vostre priorità

(Di lunedì 27 febbraio 2023) L'attrice ha ribadito le stesse parole già espresse in precedenza dalla collega Bella Ramsey a proposito dei commentialla serie. Subito dopo la messa in onda del settimo episodio di Theof Us,, che ha fatto il suo esordio nei panni di Riley proprio nell'episodio, ha detto la sua a proposito dei commentiriservati alle particolari storyline della serie. L'attrice, in sostanza, ha ribadito gli stessi concetti già espressi dalla collega Bella Ramsey in precedenza. "Come ha detto Bella quando è uscito il terzo episodio: se non vi piace, non guardatelo", ha dichiaratoa Entertainment Weekly. "Queste sono storie importanti. Sono le esperienze delle persone, e questo è ciò per cui vivo. È questo che …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... the_marcoli_boy : Ronaldo involved in all Al Nassr's last 9 Goals : ?? Ronaldo ?? Ronaldo ?? Ronaldo ?? Ronaldo ?? Ronaldo ??? Ronald… - si_scherza_qui : Uno sciopero dei doppiatori rischia di far saltare la serie cult del momento 'The Last of USB' #TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO - silevons : @jiaraoceans THE LAST SCENE KANNSJSJKJjAjqwh - __pemberton : comunque non posso ogni volta passare il tempo vedendo “The Last of Us” con il dito pronto su pausa perché altrimenti mi traumatizza - Iooneylupin : the last of us è il motivo per cui finirò in psichiatria -

L'omosessualità è una delle tante sfaccettature dell'amore, e come taleof Us si guarda bene dall'ignorarla: il terzo episodio dello show HBO è un validissimo esempio in tal senso, ma un'ulteriore opportunità di approfondire la cosa ci viene offerta da questo ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Left Behind vuol dire tantissimo per chi conosce l'universo diof Us ( LO SPECIALE ), per chi ha giocato ai videogiochi Naughty Dog per Playstation. Per questo il settimo episodio della serie tv HBO andato in onda lunedì 27 febbraio alle 3 del mattino in ...

The Umbrella Academy, una grande star di The Last of Us si unisce alla quarta stagione della serie Best Movie

The Last of Us: il gioco online avrà le porte ed è più interessante di quanto pensiate Multiplayer.it

The Last of Us: il trailer di anteprima dell'Episodio 8 introduce David Multiplayer.it

Walking Dead e The Last of Us: il mistero della benzina che funziona dopo 20 anni Quotidiano Motori

College basketball doesn’t have any superpowers. No team that is viewed as a Final Four lock. It does have one very fascinating March ingredient. A villain. A team that fans of the sport will ...Union Pacific shares jumped 10% in premarket trading Monday after the railroad company announced CEO Lance Fritz will leave the company by year-end, following a call by an activist hedge fund for his ...