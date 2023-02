The Last of Us: Craig Mazin ha tormentato Bella Ramsey con una battuta della serie Il trono di spade (Di lunedì 27 febbraio 2023) Craig Mazin ha dato il tormento a Bella Ramsey sul set di The Last of Us con una sua battuta tratta da Il trono di spade; secondo voi di quale potrebbe trattarsi? Bella Ramsey ha recentemente confessato che una sua celebre battuta nella serie Il trono di spade ha continuato a perseguitarla anche sul set di The Last of Us, dato che lo showrunner Craig Mazin sembrava esserne ossessionato. Anche se l'attuale lavoro dell'attrice con il progetto targato HBO sta ricevendo moltissimi elogi, pare che in molti continuino a ricordarla anche per l'iconico ruolo che ha portato in precedenza sul piccolo schermo. In ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha dato il tormento asul set di Theof Us con una suatratta da Ildi; secondo voi di quale potrebbe trattarsi?ha recentemente confessato che una sua celebrenellaIldiha continuato a perseguitarla anche sul set di Theof Us, dato che lo showrunnersembrava esserne ossessionato. Anche se l'attuale lavoro dell'attrice con il progetto targato HBO sta ricevendo moltissimi elogi, pare che in molti continuino a ricordarla anche per l'iconico ruolo che ha portato in precedenza sul piccolo schermo. In ...

