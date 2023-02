The Kardiak Kid

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Un nome che sta diventando molto importante nel brandi di NXT, Deveon Everheart Aikens, che tutti noi conosciamo come Wes Lee. Lo statunitense è l’attuale North American Champion del brand e due volte NXT Tag Team Champion. La sua gavetta si è formata nelle Indy in federazioni come la nipponica Dragon Gate, Pro Wrestling Guerrilla, AAW, CZW e altre ancora. Ma il suo periodo maggiore che lo ha reso noto al grande pubblico è quello passato a Impact Wrestling prima del suo approdo in WWE. Le sue caratteristiche e lo stile sul ring sono quello legato alla tecnica e lo definirei un High Flyers, in parole più semplici un gran saltatore. Ha debuttato a NXT nel gennaio del 2021 sempre in coppia con Nash Carter, con il quale lottava anche a Impact Wrestling e subito hanno preso parte al “Dusty Rhodes Tag Team Classic” nel quale vittoria dopo vittoria sono arrivati alla finale dello stesso ...