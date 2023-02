...nella sala Coletta dell' ospedale Media Valle dela Pantalla si è svolto un incontro informativo che ha registrato oltre 150 partecipanti tra cittadini, rappresentanti dellee ......nella sala Coletta dell' ospedale Media Valle dela Pantalla si è svolto un incontro informativo che ha registrato oltre 150 partecipanti tra cittadini, rappresentanti delle...

Tevere, le istituzioni di nuovo a confronto su come riqualificare il fiume Il Faro online

Arriva “Il Corso del Fiume”! Rietinvetrina

Ecoitaliasolidale: Proponiamo l’istituzione di un “Parco nazionale del Tevere” AbitareaRoma

Roma: primo incontro del coordinamento Contratto fiume Tevere Radio Colonna

La prevenzione cardiovascolare protagonista all'ospedale della ... Umbria Notizie Web

Ci sono almeno dal 2019, portati da qualcuno illegalmente, e anche se non sono una specie aliena sarebbe meglio rimuoverli ...Il senatore ha presentato il libro in cui racconta 40 anni in parlamento e nelle istituzioni. L’omaggio di Antonio Patuelli, presidente Abi: "Pier Ferdinando è una riserva della Repubblica".