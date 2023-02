Test Università medicina, dal 13 aprile al via. Il 62% si vuole iscrive per aiutare il prossimo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il nuovo Test di ammissione alle facoltà medico-sanitarie, il Tolc Med, sarà disponibile in anticipo rispetto agli anni precedenti. Grazie alla riforma annunciata lo scorso settembre, gli studenti non dovranno più attendere la fine delle vacanze estive per sostenere il Test. Infatti, la prima sessione del Tolc Med è stata fissata per il 13 aprile. Inoltre, gli aspiranti medici potranno cimentarsi con il Test d'ingresso online già a partire dal quarto anno di scuola superiore e, se necessario, ripeterlo anche nella seconda sessione prevista a luglio. Il punteggio sarà equalizzato in base alla difficoltà delle domande affrontate e calcolato con un massimo di 1 punto per ogni risposta corretta, 0 per quelle nulle e -0,25 per ogni errore commesso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il nuovodi ammissione alle facoltà medico-sanitarie, il Tolc Med, sarà disponibile in anticipo rispetto agli anni precedenti. Grazie alla riforma annunciata lo scorso settembre, gli studenti non dovranno più attendere la fine delle vacanze estive per sostenere il. Infatti, la prima sessione del Tolc Med è stata fissata per il 13. Inoltre, gli aspiranti medici potranno cimentarsi con ild'ingresso online già a partire dal quarto anno di scuola superiore e, se necessario, ripeterlo anche nella seconda sessione prevista a luglio. Il punteggio sarà equalizzato in base alla difficoltà delle domande affrontate e calcolato con un massimo di 1 punto per ogni risposta corretta, 0 per quelle nulle e -0,25 per ogni errore commesso. L'articolo .

