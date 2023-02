Terremoto Turchia oggi, nuova scossa di magnitudo 5.6 (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una nuova scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata circa 30 minuti fa nell’est della Turchia. Lo ha riferito l’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad), citata dall’agenzia di stampa Anadolu. Secondo l’Afad, l’epicentro della scossa, che segue quelle devastanti dello scorso 6 febbraio, è stato localizzato nel distretto di Yesilyurt, nella provincia di Malatya. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Unadi5.6 è stata registrata circa 30 minuti fa nell’est della. Lo ha riferito l’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad), citata dall’agenzia di stampa Anadolu. Secondo l’Afad, l’epicentro della, che segue quelle devastanti dello scorso 6 febbraio, è stato localizzato nel distretto di Yesilyurt, nella provincia di Malatya. L'articolo proviene da Italia Sera.

