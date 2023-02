Terremoto: nuova scossa in Turchia (magnitudo 5.6). Colpita la zona di Malatya (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ancora un forte Terremoto in Turchia. Una scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 12:04 (le 10:04 in Italia) di oggi, 27 febbraio 2023, a Malatya, una delle province nel sud est della Turchia già colpite dal sisma del 6 febbraio. Malatya è una città distante circa 230 chilometri da Sivas, dove il 16 marzo la Fiorentina giocherà la partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ancora un fortein. Unadi5.6 è stata registrata alle 12:04 (le 10:04 in Italia) di oggi, 27 febbraio 2023, a, una delle province nel sud est dellagià colpite dal sisma del 6 febbraio.è una città distante circa 230 chilometri da Sivas, dove il 16 marzo la Fiorentina giocherà la partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League L'articolo proviene da Firenze Post.

