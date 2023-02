Terremoto in Turchia, Erdogan chiede perdono per i ritardi negli aiuti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiesto "perdono" per i ritardi nei soccorsi ad Adiyaman, una delle province piu' danneggiate dal Terremoto che ha colpito il sud est della Turchia il 6 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il presidente turco Recep Tayyipha chiesto "" per inei soccorsi ad Adiyaman, una delle province piu' danneggiate dalche ha colpito il sud est dellail 6 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : I tifosi lanciano sul terreno di gioco tantissimi peluche come regalo per i bambini sfollati dopo il terremoto che… - fanpage : Una pioggia di peluches, sciarpe, giocattoli ha riempito il campo della Vodafone Arena di Istanbul. Un gesto commov… - MarianoGiustino : I tifosi della squadra di calcio del #Fenerbahçe gridano 'Istifa, Istifa', 'Dimissioni, Dimissioni'. Chiedono le di… - CHMSh2 : RT @GeMa7799: Sarebbe il Haarp in azione il 6 febbraio, prima del terremoto in Turchia. Arme in grado di modificare il clima e produrre ter… - mummy53690440 : Il muro europeo per fermare i profughi del terremoto in Turchia e Siria -