Terremoto a “L’Isola dei Famosi”, Ilary Blasi e Alvin “non si sopportano più” (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Isola dei Famosi scalda i motori in vista della nuova edizione, ma si abbatte un vero e proprio Terremoto all’interno del reality. Ci sarebbero infatti acque agitate tra Ilary Blasi e Alvin, che stando alle indiscrezione circolanti negli ultimi giorni “non si sopportano più”. Un po’ di maretta tra conduttrice e inviato si era avvertita già nella precedente edizione: ora, però, la situazione sembra essere precipitata, con l’inviato che avrebbe addirittura dato un serio ultimatum alla produzione. Ilary Blasi e Alvin ai ferri corti a “L’Isola dei Famosi”: l’indiscrezione Acque agitate a L’Isola dei Famosi: le indiscrezioni dell’ultimo periodo rischiano ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 febbraio 2023)deiscalda i motori in vista della nuova edizione, ma si abbatte un vero e proprioall’interno del reality. Ci sarebbero infatti acque agitate tra, che stando alle indiscrezione circolanti negli ultimi giorni “non sipiù”. Un po’ di maretta tra conduttrice e inviato si era avvertita già nella precedente edizione: ora, però, la situazione sembra essere precipitata, con l’inviato che avrebbe addirittura dato un serio ultimatum alla produzione.ai ferri corti a “dei”: l’indiscrezione Acque agitate adei: le indiscrezioni dell’ultimo periodo rischiano ...

