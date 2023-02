Terra Amara Anticipazioni 28 febbraio 2023: Saniye vuole il figlio di Seher, ma lei abortisce! (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 28 febbraio 2023 su Canale 5 rivelano che Saniye viene a sapere che Seher ha abortito... ed impazzisce di dolore! Leggi su comingsoon (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ledella Puntata diin onda martedì 28su Canale 5 rivelano cheviene a sapere cheha abortito... ed impazzisce di dolore!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ?? sabato, al posto di #cepostaperte, due serate-evento ideate da Maurizio Costanzo: “In Ordine Alfabetico” e “I Tre… - infoitcultura : Terra Amara anticipazioni 27 febbraio 2023, perché la puntata di oggi non va in onda - redazionetvsoap : #TerraAmara Ma come... Una volta tanto che non aveva fatto niente!!!! Nessuno si fida più di Sermin, però occhio pe… - infoitcultura : Cancellato Terra amara: non va più in onda. Perché - napoliforever89 : @famigliasimpson @enrick81 @DursoAVita1 @Tvottiano @yosoyelfanal @e_inveceno_ @ilvit02 @1vs100tw @CIAfra73… -